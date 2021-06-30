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Авария в Уфе: столкнулись встречные ВАЗ-2104 и мотоцикл

Авария в Уфе: столкнулись встречные ВАЗ-2104 и мотоцикл

12:05, 30 июн 2021

Авария с участием мотоцикла зарегистрирована в столице Башкирии 29 июня. Как сообщили в пресс-службе уфимского отдела ГИБДД, на улице 50 лет СССР столкнулись встречные ВАЗ-2104 и XMOTO ZW125-5 FX200. За рулем первого транспортного средства находился 73-летний мужчина, двухколесным транспортом управлял 16-летний парень.

«В результате дорожной аварии пострадал 16-летний водитель мотоцикла, который с травмами госпитализирован», — уточнили дорожные полицейские.

Позднее выяснилось, что 16-летний пострадавший сел за руль незарегистрированного мотоцикла без водительского удостоверения.

Ранее сообщалось о ДТП под Уфой: водитель за рулем Toyota Camry насмерть сбил пешехода.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД Уфы

Теги: Уфа
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