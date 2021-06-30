В Кигинском районе Башкирии водитель «ВАЗ-2112» задавил уснувшего в поле друга

12:31, 30 июн 2021

В Кигинском районе Башкирии ночью 29 июня в деревне Алагузово пьяные посиделки двух друзей закончились смертью одного из них. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника, по предварительным данным, мужчины «накрыли поляну» со спиртным и закусками в поле.







Поздно вечером 38-летний местный житель решил сесть за руль «ВАЗ-2112» и прокатиться, а его 37-летний собутыльник в это время прилег на землю, недалеко от места их отдыха. Водитель не заметил лежащего в поле односельчанина и переехал его.



«Поняв, что произошло, хозяин автомобиля остановился, подбежал к другу, погрузил его в машину и повез в районную больницу. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось об аварии в Уфе: столкнулись встречные ВАЗ-2104 и мотоцикл.





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