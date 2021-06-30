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За прошедшие сутки в Башкирии произошло 9 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Башкирии произошло 9 лесных пожаров

14:03, 30 июн 2021

Девять лесных пожаров произошли в Башкирии за минувшие сутки. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Сообщается, что за минувшие 24 часа огонь в лесах прошелся по площади 106,17 га. Всего с 15 апреля по 30 июня текущего года было зафиксировано 157 пожаров в лесах, при этом 78 лесных пожаров возникли из-за неосторожного обращения жителей с огнем, было зарегистрировано 33 перехода с земель других категорий, а 43 пожара произошли от природных факторов (из-за грозы, преломления солнечных лучей через стекло), три пожара — от техногенного объекта.

Отмечается, что восемь очагов возгораний спасатели локализовали. Всего в Башкирии огонь в лесах прошелся по площади 1617,757 га.

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Источник: regnum.ru

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