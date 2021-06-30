Авария в Альшеевском районе Башкирии: столкнулись «Лада Калина» и КамАЗ с прицепом

17:42, 30 июн 2021

Сегодня в Альшеевский районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 69 км. автодороги Чишмы - Киргиз-Мияки столкнулись «Лада Калина» и КамАЗ с прицепом (молоковоз).



По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли и один получил серьёзные травмы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.







Ранее сообщалось о том, что в Кигинском районе Башкирии водитель «ВАЗ-2112» задавил уснувшего в поле друга.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ