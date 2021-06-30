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Авария в Стерлитамакском районе: внедорожник врезался в грузовик, погиб ребенок

Авария в Стерлитамакском районе: внедорожник врезался в грузовик, погиб ребенок

18:28, 30 июн 2021

Сегодня в Стерлитамакском  районе в результате ДТП погиб ребёнок.  На 96 км. автодороги Уфа-Оренбург автомобиль «Тойота RAV4» совершил столкновение с припаркованным на стоянке грузовиком «Скания».

В результате аварии два человека погибли, в том числе 11-летний ребёнок. Ещё два человека с серьёзными травмами доставлены в больницу. По одной из версий, водитель иномарки потерял сознание из-за проблем со здоровьем. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии в Альшеевском районе Башкирии: столкнулись «Лада Калина» и КамАЗ с прицепом.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Стерлитамакский район
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