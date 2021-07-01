ДТП в Стерлитамаке: 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» задавил женщину

10:05, 01 июл 2021

В Стерлитамаке ближе к полуночи на улице Худайбердина в ДТП погиб один человек. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 19-летний житель Салавата, управляя «ВАЗ-2107», совершил наезд на женщину, на вид 25 лет.







Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время суток без светоотражающих элементов на верхней одежде. В дорожном происшествии пешеход от полученных травм скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



По данным ведомства, на дорогах республики за сутки произошло 14 автоаварий, в которых шесть человек погибли и 19 получили травмы.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Стерлитамакском районе: внедорожник врезался в грузовик, погиб ребенок. Ещё два человека с серьёзными травмами доставлены в больницу.





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Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ