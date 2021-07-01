Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

ДТП в Стерлитамаке: 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» задавил женщину

ДТП в Стерлитамаке: 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» задавил женщину

10:05, 01 июл 2021

В Стерлитамаке ближе к полуночи на улице Худайбердина в ДТП погиб один человек. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 19-летний житель Салавата, управляя «ВАЗ-2107», совершил наезд на женщину, на вид 25 лет.

Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время суток без светоотражающих элементов на верхней одежде. В дорожном происшествии пешеход от полученных травм скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным ведомства, на дорогах республики за сутки произошло 14 автоаварий, в которых шесть человек погибли и 19 получили травмы.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Стерлитамакском районе: внедорожник врезался в грузовик, погиб ребенок. Ещё два человека с серьёзными травмами доставлены в больницу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

Теги: Стерлитамакский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: