ДТП в Стерлитамаке: 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» задавил женщину
10:05, 01 июл 2021
В Стерлитамаке ближе к полуночи на улице Худайбердина в ДТП погиб один человек. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 19-летний житель Салавата, управляя «ВАЗ-2107», совершил наезд на женщину, на вид 25 лет.
Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время суток без светоотражающих элементов на верхней одежде. В дорожном происшествии пешеход от полученных травм скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным ведомства, на дорогах республики за сутки произошло 14 автоаварий, в которых шесть человек погибли и 19 получили травмы.
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Стерлитамакском районе: внедорожник врезался в грузовик, погиб ребенок. Ещё два человека с серьёзными травмами доставлены в больницу.