В Уфе годовалый ребенок выпал из окна на 5 этаже и выжил

11:02, 01 июл 2021

В Уфе накануне произошел несчастный случай с годовалым ребенком. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты. Очевидцы позвонили в информационно-диспетчерский центр и сообщили о том, что из окна на пятом этаже выпал мальчик. Они же рассказали о произошедшем матери ребенка. Медики госпитализировали пострадавшего, мальчик жив.







Известно, что инцидент произошел вечером 30 июня в доме по улице Борисоглебской, 20. Малыш остался в комнате один, без родителей. Мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Позднее выяснилось, что мама пострадавшего в это время нянчилась с грудным малышом в другой комнате.





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