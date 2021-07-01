Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе годовалый ребенок выпал из окна на 5 этаже и выжил

В Уфе годовалый ребенок выпал из окна на 5 этаже и выжил

11:02, 01 июл 2021

В Уфе накануне произошел несчастный случай с годовалым ребенком. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты. Очевидцы позвонили в информационно-диспетчерский центр и сообщили о том, что из окна на пятом этаже выпал мальчик. Они же рассказали о произошедшем матери ребенка. Медики госпитализировали пострадавшего, мальчик жив.

Известно, что инцидент произошел вечером 30 июня в доме по улице Борисоглебской, 20. Малыш остался в комнате один, без родителей. Мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Позднее выяснилось, что мама пострадавшего в это время нянчилась с грудным малышом в другой комнате.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: