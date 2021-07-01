В Мелеузе горит свалка, очаг возгорания находится на глубине 10 метров

11:08, 01 июл 2021

Борьба с огнем началась несколько часов назад. По словам пожарных, дело осложняется жарой и тем, что очаг возгорания — на глубине 10 метров, под завалами.







— Этой свалке около 50 лет, потому обильно выделяется горючий мусорный газ. Угрозы взрыва сейчас нет, но тушение идет медленно. Работают 8 специальных машин, — объяснили огнеборцы.



Дым от пожара поднимается вверх на десятки метров. До городской черты от эпицентра — всего 6 километров, но жалоб от жителей пока не поступало. Несмотря на тяжелейшие условия, пожарным удалось сузить площадь огня со 150 до 80 метров. Сейчас работа на дымящих завалах продолжается.

— Подвести тяжелые машины близко к огню мы не можем, они провалятся колесами и забуксуют. Так что работаем на максимальной длине шлангов, — рассказали пожарные.

Предварительную причину ЧП уже установили. Как рассказал директор организации по вывозу мусора Алик Ахметшин, сначала загорелась сухая трава.





— Хоть она и горела на расстоянии, мы вызвали пожарных. Но было поздно: сильный ветер донес искры до свалки. Погода жаркая, вот все и вспыхнуло,— отметил он.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети

Напомним, некоторое время назад редакция писала о пожаре на полигоне ТКО в Черкассах. Тогда едкий дым накрыл Уфу, были жалобы от жителей.