Поссорилась с мужем и ушла из дома: в Дуванском районе Башкирии пропала 23-летняя мать двоих детей
14:08, 01 июл 2021
В Месягутово 23-летняя Ильмира Каримова, поссорившись с мужем, ушла из дома и не вернулась обратно.
"Поссорилась с супругом, ушла, теперь на связь не выходит. Дома две дочери 4 и 2 лет плачут, маму зовут. В последний раз ее видели накануне в центре Месягутово около "рафкатовских рядов" примерно в 14.00, - рассказал родной брат девушки.
Приметы: рост около 150 см., голубые глаза, среднего телосложения, волосы темные, стрижка под каре.
Была одета: синие джинсовые шорты, кофта красноватого цвета, при себе небольшая синяя кожаная сумочка.
Если вам что-то известно о местонахождении Ильмиры Каримовой, просьба сообщить по номеру 8(964)963-57-06.
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