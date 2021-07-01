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Поссорилась с мужем и ушла из дома: в Дуванском районе Башкирии пропала 23-летняя мать двоих детей

Поссорилась с мужем и ушла из дома: в Дуванском районе Башкирии пропала 23-летняя мать двоих детей

14:08, 01 июл 2021

В Месягутово 23-летняя Ильмира Каримова, поссорившись с мужем, ушла из дома и не вернулась обратно.

"Поссорилась с супругом, ушла, теперь на связь не выходит. Дома две дочери 4 и 2 лет плачут, маму зовут. В последний раз ее видели накануне в центре Месягутово около "рафкатовских рядов" примерно в 14.00, - рассказал родной брат девушки.

Приметы: рост около 150 см., голубые глаза, среднего телосложения, волосы темные, стрижка под каре.

Была одета: синие джинсовые шорты, кофта красноватого цвета, при себе небольшая синяя кожаная сумочка.

Если вам что-то известно о местонахождении Ильмиры Каримовой, просьба сообщить по номеру 8(964)963-57-06.

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Теги: Дуванский район
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