Поссорилась с мужем и ушла из дома: в Дуванском районе Башкирии пропала 23-летняя мать двоих детей

14:08, 01 июл 2021

В Месягутово 23-летняя Ильмира Каримова, поссорившись с мужем, ушла из дома и не вернулась обратно.



"Поссорилась с супругом, ушла, теперь на связь не выходит. Дома две дочери 4 и 2 лет плачут, маму зовут. В последний раз ее видели накануне в центре Месягутово около "рафкатовских рядов" примерно в 14.00, - рассказал родной брат девушки.







Приметы: рост около 150 см., голубые глаза, среднего телосложения, волосы темные, стрижка под каре.



Была одета: синие джинсовые шорты, кофта красноватого цвета, при себе небольшая синяя кожаная сумочка.



Если вам что-то известно о местонахождении Ильмиры Каримовой, просьба сообщить по номеру 8(964)963-57-06.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram