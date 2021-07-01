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В Салаватском районе Башкирии прошел ураганный ветер

В Салаватском районе Башкирии прошел ураганный ветер

20:07, 01 июл 2021

Сильный ветер бушевал всего несколько минут, но оставил после себя значительные разрушения в Салаватском районе.

Ураган с грозой сорвал кровлю с нескольких домов и хозяйственных построек. Ветер также снес заборы и повалил деревья. Пострадавших в ходе происшествий нет.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии от удара молнии загорелся дом.

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Источник: iyryzan.rbsmi.ru
Фото: "Юрюзань"

Теги: Салаватский район
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