В Салаватском районе Башкирии прошел ураганный ветер

20:07, 01 июл 2021

Сильный ветер бушевал всего несколько минут, но оставил после себя значительные разрушения в Салаватском районе.



Ураган с грозой сорвал кровлю с нескольких домов и хозяйственных построек. Ветер также снес заборы и повалил деревья. Пострадавших в ходе происшествий нет.







Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии от удара молнии загорелся дом.



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Фото: "Юрюзань"