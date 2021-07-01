В Салаватском районе Башкирии прошел ураганный ветер
20:07, 01 июл 2021
Сильный ветер бушевал всего несколько минут, но оставил после себя значительные разрушения в Салаватском районе.
Ураган с грозой сорвал кровлю с нескольких домов и хозяйственных построек. Ветер также снес заборы и повалил деревья. Пострадавших в ходе происшествий нет.
Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии от удара молнии загорелся дом.
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Источник:
iyryzan.rbsmi.ru
Фото: "Юрюзань"
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