В Уфе мужчина упал в обморок после прививки от коронавируса

20:13, 01 июл 2021

В Уфе в одном из пунктов вакцинации в торговом центре «Мир» на проспекте Октября, 4/1 местный житель упал в обморок после прививки. Происходящее запечатлели местные жители. Видео разлетелось в социальных сетях сегодня, 1 июля.







Судя по ролику, после введения вакцины врачи стали откачивать мужчину. Медики начали прикладывать к его груди стетоскоп, а затем хлопать по щекам.

— Парню сделали прививку. Три минуты посидел и упал в обморок. Откачивают. А я зашла делать прививку... Это просто ужас, товарищи, — говорит девушка за кадром.

— Прививка сделана по добровольному согласию. При осмотре данного пациента терапевтом противопоказаний к проведению вакцинации не выявлено. После прививки пациент находился под наблюдением медицинского работника. Было отмечено кратковременное ухудшение состояния. Медицинская помощь оказана в полном объеме. В данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии, — прокомментировали в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, что инцидент произошел 28 июня. В ведомстве подтвердили, что мужчине стало плохо после вакцинации.

В министерстве отметили, что причина обморока пока не выяснена.

— Возможно, данное состояние было вызвано жарой, — прокомментировали в ведомстве.

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Фото: скрин видео