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В Альшеевском районе Башкирии спустя двое суток нашли тело утонувшего мальчика

В Альшеевском районе Башкирии спустя двое суток нашли тело утонувшего мальчика

22:23, 01 июл 2021

Спустя двое суток в селе Никифарово Альшеевского района Башкирии прекратили поиски 11-летнего мальчика, который пропал на реке Дема во время купания. К сожалению, ребенок утонул.

В Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что тело нашли примерно в 1,5 км ниже по течению.

Напомним, школьник ушел под воду 29 июня. Его поиски вели водолазы, обнаружить удалось только спустя двое суток.

Отметим, что с начала недели спасатели предотвратили 9 несчастных случаев на воде. Они убедительно просят не купаться в необорудованных местах. Зачастую это заканчивается трагедией.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе подросток спас тонущего мальчика и сделал ему искусственное дыхание.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Альшеевский район
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