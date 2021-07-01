В Альшеевском районе Башкирии спустя двое суток нашли тело утонувшего мальчика

22:23, 01 июл 2021

Спустя двое суток в селе Никифарово Альшеевского района Башкирии прекратили поиски 11-летнего мальчика, который пропал на реке Дема во время купания. К сожалению, ребенок утонул.



В Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что тело нашли примерно в 1,5 км ниже по течению.







Напомним, школьник ушел под воду 29 июня. Его поиски вели водолазы, обнаружить удалось только спустя двое суток.



Отметим, что с начала недели спасатели предотвратили 9 несчастных случаев на воде. Они убедительно просят не купаться в необорудованных местах. Зачастую это заканчивается трагедией.



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе подросток спас тонущего мальчика и сделал ему искусственное дыхание.





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