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Подросток из Салавата, которого сбил сын депутата, пошел на поправку

Подросток из Салавата, которого сбил сын депутата, пошел на поправку

22:28, 01 июл 2021

17-летний мальчик из Салавата уже неделю находится в реабилитационном центре на улице Тихорецкой в Уфе. Об этом сегодня, 1 июля, изданию Уфа1 сообщила его сестра Кристина Арсланова. По ее словам, он идет на поправку: начал лучше разговаривать, кушать и с трудом садиться, но у него всё еще парализована правая часть тела и держится температура.

— Левая часть у него рабочая, он может сам себя от кровати оттолкнуть, повернуться соответственно. Пролежни тоже заживают. Мы ждем возвращения домой, чтобы уже с платными врачами, неврологами и массажистами его восстанавливать, — рассказала Кристина.

Также она подчеркнула, что если температура спадет, то брат попадет домой уже через 10 дней. Кроме того, он благодарит всех неравнодушных людей за поддержку и помнит момент ДТП.

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Источник: ufa1.ru

Теги: Салават
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