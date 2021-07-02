В Уфе автомобиль провалился в большую яму (видео)

09:14, 02 июл 2021

В Уфе автомобиль Рено Логан провалился в большую воронку. Яма образовалась из-за сильных осадков этой ночью. Ливневая канализация не справилась с потоками воды и её прорвало. В результате размыло грунт по улице Цюрупы — на участке между Коммунистической и улицей Октябрьской революции.







Около 3 часов ночи водитель такси ехал в сторону Заки Валиди. Он находился в салоне один и был пристёгнут ремнём безопасности. Как отмечает Павел Дёмин, он не сразу понял, что произошло. Машина плавно опустилась на дно ямы и повисла на электропроводе под землёй. Выйти наружу мужчине мешали сильные потоки воды. Помогли сотрудники ГИБДД, вытянув его через заднюю дверь.

Медицинская помощь не понадобилась, таксист отделался лишь лёгким испугом. Чтобы извлечь автомобиль, одной машины службы эвакуации оказалось недостаточно. Пришлось привлекать дополнительную технику. Сейчас решается вопрос о восстановлении данного участка дороги.

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Фото: соцсети