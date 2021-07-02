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Авария в Октябрьском: водитель УАЗа не уступил дорогу встречному ВАЗ-2112

Авария в Октябрьском: водитель УАЗа не уступил дорогу встречному ВАЗ-2112

09:30, 02 июл 2021

После полудня в г. Октябрьский на ул. Кызыл Маяк 51-летний житель Ермекеевского района за рулём УАЗ, предположительно, при повороте налево не уступил встречному ВАЗ-2112 и столкнулся с ним. В результате 64-летний водитель ВАЗ и его 82-летняя пассажирка госпитализированы. Также в аварии пострадал 50-летний пассажир УАЗ из Нефтекамска. Начато разбирательство. 

1 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Октябрьский
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