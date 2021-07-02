В Башкирии устраняют последствия ураганного ветра и ливней (видео)

10:50, 02 июл 2021

В Уфе из-за обрушившегося накануне произошло 19 случаев падения деревьев на автомобили и линии электропередач. Повреждены 11 автомобилей и 8 участков ЛЭП, в том числе и наружного освещения.







Из-за потоков дождя пострадала крыша жилых домов. Так, 23 обращения на течь кровли поступило от жителей Калининского, Орджоникидзевского, Советского и Октябрьского районов. В Орджоникидзевском районе также из-за обильных осадков подтопило частный жилой дом на улице Розы Люксембург.

- В настоящее время городскими службами осуществляются работы по ликвидации последствий непогоды. Из людей никто не пострадал, — сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения города Уфы.

А в Салаватском районе ураганный ветер за считанные минуты снес пролеты шифера и профнастила с домов, сараев, бань и дровников. Особенно много разрушений в райцентре селе Малояз, сообщает издание «На земле Салавата».

Одной из пострадавших зон оказалась улица Юлаева в Малоязе. Здесь почти каждому домовладению нанесен ущерб. У одного из домов порывом ураганного ветра сорвало несколько пролетов железа с крыши дома, а также шифер с крыши сарая и дровника. У другого хозяина ветер сложил пополам крышу нового дровника вместе с оцинкованным профнастилом, обрешеткой и стропилами.



Местами шифер выносило прямо на дорогу или к соседним домам. Данных о пострадавших нет.

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