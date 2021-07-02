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В Уфе пожилая женщина стала жертвой пожара в многоквартирном доме

В Уфе пожилая женщина стала жертвой пожара в многоквартирном доме

11:13, 02 июл 2021

Серьезный пожар со смертельным исходом произошел в ночь на 2 июля в городе Уфе.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме по улице Жукова поступило в Главное управление МЧС России по РБ в три часа ночи. На место были направлены силы и средства МЧС России.

Пожар произошел в однокомнатной квартире на кухне. Из опасной зоны было эвакуировано 23 человека. Открытое горение спасатели ликвидировали в течение 20 минут. К несчастью, на месте пожара обнаружена погибшая женщина 1939 года рождения.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ

Теги: Уфа
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