В Янаульском районе Башкирии ребенок умер в холодильнике
11:18, 02 июл 2021
В Янаульском районе Башкирии вечером 1 июля в селе Карманово в семье произошла трагедия. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, предварительно, дети в жару играли в прятки во дворе частного дома.
«Один из детей — восьмилетний мальчик — решил спрятаться в старом советском холодильнике. Он забрался внутрь, закрыл дверь, которую не смог открыть изнутри в силу особенности ручки. По всей видимости, ребенок в жаркую погоду в железном нагретом холодильнике от нехватки кислорода потерял сознание, поэтому не смог позвать на помощь. В итоге, мальчик задохнулся», — рассказал собеседник.
Сейчас правоохранители по данному факту проводят проверку.