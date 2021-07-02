В Янаульском районе Башкирии ребенок умер в холодильнике

11:18, 02 июл 2021

В Янаульском районе Башкирии вечером 1 июля в селе Карманово в семье произошла трагедия. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, предварительно, дети в жару играли в прятки во дворе частного дома.







«Один из детей — восьмилетний мальчик — решил спрятаться в старом советском холодильнике. Он забрался внутрь, закрыл дверь, которую не смог открыть изнутри в силу особенности ручки. По всей видимости, ребенок в жаркую погоду в железном нагретом холодильнике от нехватки кислорода потерял сознание, поэтому не смог позвать на помощь. В итоге, мальчик задохнулся», — рассказал собеседник.



Сейчас правоохранители по данному факту проводят проверку.





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Фото: соцсети