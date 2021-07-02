Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Янаульском районе Башкирии ребенок умер в холодильнике

В Янаульском районе Башкирии ребенок умер в холодильнике

11:18, 02 июл 2021

В Янаульском районе Башкирии вечером 1 июля в селе Карманово в семье произошла трагедия. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, предварительно, дети в жару играли в прятки во дворе частного дома.

«Один из детей — восьмилетний мальчик — решил спрятаться в старом советском холодильнике. Он забрался внутрь, закрыл дверь, которую не смог открыть изнутри в силу особенности ручки. По всей видимости, ребенок в жаркую погоду в железном нагретом холодильнике от нехватки кислорода потерял сознание, поэтому не смог позвать на помощь. В итоге, мальчик задохнулся», — рассказал собеседник.

Сейчас правоохранители по данному факту проводят проверку.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети

Теги: Янаульский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: