Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе 3-летняя девочка получила тяжелую травму головы, упав с 9 этажа дома

В Уфе 3-летняя девочка получила тяжелую травму головы, упав с 9 этажа дома

14:56, 02 июл 2021

В Уфе трехлетняя девочка упала с девятого этажа жилого дома по улице Пожарского. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города и МВД Башкирии.

Несчастный случай произошел вчера, 1 июля. Малышка находилась в квартире с семилетним братом. Их родители, уходя на работу, не проследили, заперты ли в квартире окна. Дети решили их открыть, чтобы проветрить комнату. В какой-то момент девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала на улицу.

Ребенок выжил, несмотря на падение с высоты девятого этажа. Сейчас пострадавшая находится в детской республиканской больнице – у нее тяжелая травма головы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: