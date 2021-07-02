Авария в Кушнаренковском районе: из-за отлетевшего от грузовика колеса погибли 6 человек

18:35, 02 июл 2021

Сегодня около 17:00 часов в дежурную часть МВД по Республике Башкортостан поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на территории Кушнаренковского района.





По предварительным данным, на 1284 км автодороги М7 "Волга" у грузовика "Skania", двигавшегося в направлении Уфы выбросило передние левое колесо на встречную "Ладу Ларгус". Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "Нивой". Затем произошло возгорание "Ларгуса". В результате аварии водитель и пять пассажиров "Лады Ларгус" скончались до приезда скорой помощи. В настоящее время на место происшествия выехали врио начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ, а также передвижная криминалистическая лаборатория Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ