Стали известны подробности аварии в Кушнаренковском районе, в которой погибли 6 человек

21:22, 02 июл 2021

Стали известны подробности ДТП с грузовиком, «Нивой» и «Ларгусом» в Кушнаренковском районе Башкирии. Напомним, авария произошла сегодня, 2 июля, около 17 часов на 1284-м километре трассы М-7. Погибли шесть человек, все они находились в «Ларгусе». Как выяснилось, в ДТП также попал еще один грузовик.







— По предварительным данным, на 1284-м километре автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП с участием двух грузовиков Scania и Mercedes, «Лада Ларгус» и «Нива», — сообщили в ведомстве. — Известно, что после аварии произошло возгорание «Ларгуса». Погибли пассажиры «Лады Ларгус» — пять женщин и один мужчина, все они направлялись из Уфы в Дюртюлинский район, сам водитель получил травмы. Водитель и пассажирки «Нивы», две женщины — жители Кировской области, с травмами доставлены в больницу.



В ГИБДД сообщили, что сейчас устанавливают все обстоятельства аварии и личности погибших. Тем временем по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.





— Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — прокомментировали в ведомстве. — На место происшествия выехали следователи-криминалисты, руководство и следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования будет проверено соблюдение перевозчиком предъявляемых законом требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.

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Фото: ГИБДД по РБ