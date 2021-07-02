Стали известны подробности аварии в Кушнаренковском районе, в которой погибли 6 человек
21:22, 02 июл 2021
Стали известны подробности ДТП с грузовиком, «Нивой» и «Ларгусом» в Кушнаренковском районе Башкирии. Напомним, авария произошла сегодня, 2 июля, около 17 часов на 1284-м километре трассы М-7. Погибли шесть человек, все они находились в «Ларгусе». Как выяснилось, в ДТП также попал еще один грузовик.
— По предварительным данным, на 1284-м километре автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП с участием двух грузовиков Scania и Mercedes, «Лада Ларгус» и «Нива», — сообщили в ведомстве. — Известно, что после аварии произошло возгорание «Ларгуса». Погибли пассажиры «Лады Ларгус» — пять женщин и один мужчина, все они направлялись из Уфы в Дюртюлинский район, сам водитель получил травмы. Водитель и пассажирки «Нивы», две женщины — жители Кировской области, с травмами доставлены в больницу.
В ГИБДД сообщили, что сейчас устанавливают все обстоятельства аварии и личности погибших. Тем временем по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.