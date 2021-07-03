Стали известны имена жертв страшной аварии в Кушнаренковском районе Башкирии

10:28, 03 июл 2021

Накануне, 2 июля, около 17 часов на 1284-м километре трассы М-7 произошло крупное ДТП с участием грузовика, «Нивы» и «Ларгуса» в Кушнаренковском районе. Источник в правоохранительных органах раскрыл личности погибших и пострадавших.







В аварии погибли на месте 55-летняя Зульфия, 23-летняя Лиана, 54-летняя Файруза, 35-летняя Гузель. Также скончались женщина и мужчина, но их личности пока не установлены, сообщает издание Уфа1.



Также пострадала 63-летняя Валентина, у которой ушиб мягких тканей грудной клетки и множественные ссадины лобной области. У 67-летнего Сергея ушиб мягких тканей волосистой части головы. У 64-летней Екатерины ушиб мягких тканей волосистой части головы и ссадины в области лба. У 45-летнего Вадима закрытый перелом ребер.



Другого пострадавшего — Раниха — госпитализировали в травматологическое отделение больницы № 21. У мужчины сотрясение мозга, ушибленная рана волосистой части головы, параорбитальная гематома справа, ушибленная рана века справа и ушиб правого плечевого сустава.





— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, из них погибли 6 человек, 5 человек каретами СМП доставлены в медучреждения Уфы, — сообщил источник.

— Отделом МВД России по Кушнаренковскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ по факту ДТП, в котором погибли 6 человек. Сейчас назначены необходимые экспертизы и устанавливаются точные обстоятельства ДТП, — прокомментировали в ведомстве.

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Фото: ГИБДД по РБ

В МВД Башкирии сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.