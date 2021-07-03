В Башкирии со дна озера водолазы достали тело 42-летнего мужчины

13:01, 03 июл 2021

Сегодня, 3 июля, в Башкирии в озере Ик-Куль в городе Октябрьский обнаружили труп 42-летнего мужчины. Об этом сообщает госкомитет ЧС по РБ.







30 июня, погибший мужчина распивал алкоголь со своим другом на берегу озера и неожиданно пропал. Очевидцы рассказали, что он направился в сторону дома, но товарищ его там не застал. На следующий день родственники начали поиски пропавшего. 2 июля мама 42-летнего мужчины написала заявление в полицию.



Сегодня утром водолазы нашли тело мужчины недалеко от берега на дне озера.



Ранее сообщалось об аварии в Октябрьском: водитель УАЗа не уступил дорогу встречному ВАЗ-2112.

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Фото: ГК ЧС по РБ