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Авария в Туймазинском районе Башкирии: столкнулись иномарка и автобус, пострадали дети

Авария в Туймазинском районе Башкирии: столкнулись иномарка и автобус, пострадали дети

14:20, 03 июл 2021

В результате столкновения иномарки с вахтовым автобусом, который вез восемь вахтовиков, пострадали трое детей и водитель легковой машины в Туймазинском районе. Пострадавшие доставлены в больницу.

ГИБДД Башкирии сообщает, что столкновение вахтового автобуса ПАЗ и иномарки "Audi А6" произошло сегодня около полудня на перекрёстке Туймазы-Серафимовский и М5 "Урал" 1306 километр.

- В результате аварии водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних детей, 16-летний подросток, и девочки 15 и 13 лет, доставлены в больницу, - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.

Известно, что в вахтовом автобусе было восемь пассажиров. К счастью, среди них пострадавших нет.

Правоохранители на месте происшествия разбираются в деталях столкновения транспортных средств и выясняют, кто виновен в ДТП.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Туймазинский район
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