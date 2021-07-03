В Белорецке, во время профилактического рейда, спасли утопающего мужчину

17:11, 03 июл 2021

В Белорецке спасатели во время профилактического рейда по «диким» пляжам вытащили из воды утопающего мужчину.







Уточняется, что трагедия чуть было не случилась в городском пруду. 42-летний мужчина пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения. В воде мужчине стало плохо и он начал кричать. Спасатели добрались до утопающего вплавь, и вытащили его на берег.



В Госкомитете Башкирии по ЧС напомнили, что основными причинами несчастных случаев на воде становятся необорудованные для купания места, распитие спиртного, переоценка своих физических возможностей, пренебрежение мерами безопасности, а также ситуации, в которых дети остаются без присмотра взрослых.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии со дна озера водолазы достали тело 42-летнего мужчины.





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Фото: ГК РБ по ЧС