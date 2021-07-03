В Белорецке, во время профилактического рейда, спасли утопающего мужчину
17:11, 03 июл 2021
В Белорецке спасатели во время профилактического рейда по «диким» пляжам вытащили из воды утопающего мужчину.
Уточняется, что трагедия чуть было не случилась в городском пруду. 42-летний мужчина пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения. В воде мужчине стало плохо и он начал кричать. Спасатели добрались до утопающего вплавь, и вытащили его на берег.
В Госкомитете Башкирии по ЧС напомнили, что основными причинами несчастных случаев на воде становятся необорудованные для купания места, распитие спиртного, переоценка своих физических возможностей, пренебрежение мерами безопасности, а также ситуации, в которых дети остаются без присмотра взрослых.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии со дна озера водолазы достали тело 42-летнего мужчины.