Авария в Кугарчинском районе Башкирии: водитель "Renault SR" погиб, опрокинувшись в кювет
11:07, 04 июл 2021
Рано утром в Кугарчинском районе на 27 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское 46-летний житель Мелеузовского района, управляя "Renault SR", не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Начато разбирательство.
3 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано пятнадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и восемнадцать получили травмы.
Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе Башкирии: столкнулись иномарка и автобус, пострадали дети.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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