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Авария в Кугарчинском районе Башкирии: водитель "Renault SR" погиб, опрокинувшись в кювет

Авария в Кугарчинском районе Башкирии: водитель "Renault SR" погиб, опрокинувшись в кювет

11:07, 04 июл 2021

Рано утром в Кугарчинском районе на 27 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское 46-летний житель Мелеузовского района, управляя "Renault SR", не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Начато разбирательство.

3 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано пятнадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и восемнадцать получили травмы. 

Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе Башкирии: столкнулись иномарка и автобус, пострадали дети.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Кугарчинский район
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