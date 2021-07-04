Авария в Кугарчинском районе Башкирии: водитель "Renault SR" погиб, опрокинувшись в кювет

11:07, 04 июл 2021

Рано утром в Кугарчинском районе на 27 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское 46-летний житель Мелеузовского района, управляя "Renault SR", не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Начато разбирательство.







3 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано пятнадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и восемнадцать получили травмы.



Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе Башкирии: столкнулись иномарка и автобус, пострадали дети.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ