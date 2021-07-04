Авария в Ермекеевском районе Башкирии: мотоциклист наехал на электроопору и погиб
11:11, 04 июл 2021
В девятом часу вечера Ермекеевском районе на ул. Гагарина с. Тарказы 48-летний житель Белебеевского района, управляя мотоциклом "Magnum RS-250", допустил наезд на электроопору.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1800 нарушений ПДД, задержаны 53 нетрезвых водителя.
Ранее сообщалось об аварии в Кугарчинском районе Башкирии: водитель "Renault SR" погиб, опрокинувшись в кювет.
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