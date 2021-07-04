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В Башкирии мужчина привязал собаку к машине и протащил по асфальту

В Башкирии мужчина привязал собаку к машине и протащил по асфальту

16:47, 04 июл 2021

О вопиющем случае жестокости по отношению к животному рассказал уфимский блогер Ильдар Сахабутдинов.

- Сейчас такое было, я просто в шоке, люди совсем озверели, — комментирует мужчина видео, выложенное в Инстаграм.

Находясь на дороге Михайловка — Затон, Ильдар заметил синюю «Ниву», которая ехала с привязанной к заднему бамперу собакой.

- Я вообще в другую сторону ехал. Смотрю-собака. Привязана, чуть не по земле волочится.  Развернулся, обогнал и остановил. Думал, врежу за такое. А там дед, — рассказал «Вестям» уфимец.
Мужчина остановил водителя Нивы и заставил отвязать животное. Собака была ранена, язык в крови. Кровавые пятна остались и на асфальте. Пенсионер объяснил свой поступок тем, что в машине не было места. Но после объяснения с автором видео место в автомобиле все-таки нашлось.
- Я предлагал ему отдать собаку, если не нужна. Нет, говорит.

Уфимец просит правоохранительные органы обратить внимание на этот вопиющий случай и наказать хозяина собаки за жестокое обращение с животным.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Уфа
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