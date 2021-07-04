В Салаватском районе Башкирии из-за крупного града пострадали огороды местных жителей

16:51, 04 июл 2021

Как отметил глава поселения, обошлось без серьезных повреждений.







Разгул стихии запечатлели жители деревни Чебаркуль Салаватского района республики. Град обрушился на деревню накануне, 3 июля.



Фотографии на которых запечатлен внушительный слой осадков были опубликованы в соцсетях.Как отметил глава поселения Ришат Низамов, в беседе с корреспондентом Mkset, существенного ущерба удалось избежать.





— В субботу прошёл сильнейший град и затем ливень с ветром. От града сильно пострадал огород жителей деревни. Были побиты огурцы, капуста, помидоры, картофель. Хорошо, что продолжалось это буйство не слишком долго и серьёзного ущерба, не было замечено, — сообщил Низамов.

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Фото: Малояз. Салаватский район/vk.com