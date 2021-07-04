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В Краснокамском районе Башкирии перевернулась лодка с людьми

В Краснокамском районе Башкирии перевернулась лодка с людьми

22:32, 04 июл 2021

Сегодня днем, 4 июля на реке Белая около села Новокабаново Краснокамского района перевернулась лодка, на борту которой находилось четыре человека, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

По предварительной информации, в лодке была супружеская пара с дочкой и ещё один мужчина. Мама с дочкой смогли самостоятельно добраться до берега, а вот что стало с мужчинами не известно. На данный момент проводятся оперативно розыскные мероприятия. На место происшествия выехали водолазы для обследования дна водоёма.

Также сегодня во время рейда спасатели оказали помощь двум мужчинам 34 и 39 лет на Павловском водохранилище.


«На наших глазах моторная резиновая лодка начала делать резкий разворот и в следующий момент из неё выпали два человека. К счастью, мотор лодки тут же заглох», — рассказал один из спасателей. Подплыв к мужчинам, спасатели помогли им забраться в лодку, а также напомнили ещё раз о необходимости соблюдать технику безопасности.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГК ЧС по РБ

Теги: Краснокамский район
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