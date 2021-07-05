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В Уфе задержали грабителя пенсионерок

В Уфе задержали грабителя пенсионерок

08:50, 05 июл 2021

В Уфе задержали 33-летнего ранее судимого жителя столицы. Как рассказала пресс-служба МВД Башкирии, мужчина подозревается в грабеже пожилых женщин.

По предварительной версии, на улицах Черниковской, Кольцевой и Богдана Хмельницкого подозреваемый подбегал к женщинам и срывал с них золотые цепочки. Награбленное мужчина сдавал в ломбард, а полученные деньги тратил на продукты и спиртное.

Недавно сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, тот сознался в содеянном.

В настоящее время задержанный заключен под стражу, а по факту преступлений возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина привязал собаку к машине и протащил по асфальту.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Уфа
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