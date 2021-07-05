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Под Уфой утонул пьяный мужчина, его достали водолазы

Под Уфой утонул пьяный мужчина, его достали водолазы

10:38, 05 июл 2021

Недалеко от столицы Башкирии в поселке Зинино в пруду утонул 33-летний мужчина. Об этом сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы

Несчастный случай произошел накануне вечером, в 19:40. Спасателей вызвали отдыхающие. Со слов очевидцев, двое мужчин распивали спиртные напитки на берегу. Один из них уснул, а второй товарищ пошел плавать. Отмечается, что купаться в данном месте запрещено. В какой-то момент мужчина стал размахивать руками, а затем ушел под воду. Его бросились спасать неравнодушные граждане, но помочь они уже не смогли. Позднее тело погибшего обнаружили водолазы на глубине 2,5 метра.

Ранее сообщалось о том, что рейс из Уфы, из-за неисправного шасси, совершил экстренную посадку в Москве. Об этом сообщили в информационном агентстве «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сегодня, 5 июля. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Теги: Уфа
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