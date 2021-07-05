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В Шаранском районе Башкирии утонули две 13-летние девочки

В Шаранском районе Башкирии утонули две 13-летние девочки

10:40, 05 июл 2021

Сегодня, 5 июля, стало известно, что в Шаранском районе Башкирии произошла трагедия, которая унесла две детские жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Две 13-летние девочки купались на пруду в деревне Старый Кичкиняш. Тело первого ребенка достали местные жители. Поисками второй девочки занимались водолазы. Остается неизвестным, как именно произошла трагедия. По предварительной информации, дети ушли на пруд без взрослых. 4 июля утром девочки уехали кататься на велосипедах, а вечером домой уже не вернулись. Очевидцы обнаружили вещи детей на берегу.

Ранее сообщалось о том, что под Уфой утонул пьяный мужчина, его достали водолазы. Спасателей вызвали отдыхающие. Отмечается, что купаться в данном месте запрещено.

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Источник: proural.info
Фото: pixabay

Теги: Шаранский район
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