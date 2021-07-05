Авария в Дуванском районе Башкирии: водитель ВАЗ-2112 погиб, опрокинувшись в кювет

10:52, 05 июл 2021

В третьем часу ночи в Дуванском районе на 195 км автодороги Бирск–Тастуба-Сатка 25-летний местный житель, управляя ВАЗ-2112, на крутом спуске с левым поворотом, предположительно, не справился с рулевым управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. В аварии также пострадал 29-летний пассажир, который был госпитализирован. Начато разбирательство.



4 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых три человека погибли и семнадцать получили травмы.



Ранее сообщалось об аварии в Кугарчинском районе Башкирии: водитель "Renault SR" погиб, опрокинувшись в кювет.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ