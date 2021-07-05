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Авария в Калтасинском районе Башкирии: столкнулись «Volkswagen Polo» и «Лада Приора», погиб пассажир

Авария в Калтасинском районе Башкирии: столкнулись «Volkswagen Polo» и «Лада Приора», погиб пассажир

10:57, 05 июл 2021

Ближе к полудню в Калтасинском районе на 6 км. а/д  Краснохолмский-Нефтекамск  столкнулись «Volkswagen Polo» за рулём которой находилась 34-летняя жительница ХМАО и встречная «Лада Приора» под управлением 48-летнего местного жителя.

В результате аварии 40-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте. Оба водителя, а также  46-летний пассажир иномарки были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось об аварии в Дуванском районе Башкирии: водитель ВАЗ-2112 погиб, опрокинувшись в кювет.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скрин видео

Теги: Калтасинский район
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