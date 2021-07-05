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Авария в Дуванском районе Башкирии: погибла женщина за рулем "Volkswagen Polo"

Авария в Дуванском районе Башкирии: погибла женщина за рулем "Volkswagen Polo"

11:05, 05 июл 2021

Во второй половине дня также в Дуванском районе опрокидывание "Volkswagen Polo" стало причиной гибели 55-летней местной жительницы, двигавшейся за рулём иномарки.

Авария произошла на 213 км. автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. В ДТП также пострадала ее 38-летняя дочь. Обстоятельства произошедшего уточняются.  

Ранее сообщалось об аварии в Калтасинском районе Башкирии: столкнулись «Volkswagen Polo» и «Лада Приора», погиб пассажир.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скрин видео

Теги: Дуванский район
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