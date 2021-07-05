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В Шаранском районе Башкирии обнаружили тело одной из утонувших девочек

В Шаранском районе Башкирии обнаружили тело одной из утонувших девочек

14:29, 05 июл 2021

В Башкирии водолазы извлекли из воды тело 13-летней девочки. Ее погибшую сестренку жители деревни Старый Кичкиняш ранее обнаружили в пруду. Об этом сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе МЧС России по РБ. 

Тело девочки обнаружили в четырех метрах от берега. В настоящий момент его передали сотрудникам полиции. 

Напомним, ранее сообщалось о случившейся в Шаранском районе трагедии. Две девочки 4 июля ушли кататься на велосипедах. Вечером того же дня о подростках забеспокоились родители. Они стали искать детей, но обнаружили на берегу пруда только их вещи.

Ранее сообщалось о том, что под Уфой утонул пьяный мужчина, его достали водолазы. Со слов очевидцев, двое мужчин распивали спиртные напитки на берегу. 

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Шаранский район
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