В Стерлитамаке рабочий завода получил страшные ожоги

15:08, 05 июл 2021

На ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» произошел несчастный случай. Об инциденте сообщили в Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан.







28 июня 2021 года старший аппаратчик синтеза сливал смолы в подготовленные для этого формы. В какой-то момент все пошло не по плану. Сотрудник предприятия получил термические ожоги разной степени тяжести. В том, почему произошел несчастный случай и кто в нем виноват, разбираются эксперты Гострудинспекции.



Отметим, что предприятие существует с 1958 года. Оно занимается выпуском более 30 наименований продукции — это бутадиен-стирольные каучуки, высокооктановая добавка к топливу и другие.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке дерево насквозь пронзило припаркованную машину. Инцидент случился накануне в микрорайоне «Сода».





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