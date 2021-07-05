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В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Марина Шафикова

В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Марина Шафикова

19:56, 05 июл 2021

В Башкирии пропала 31-летняя Марина Шафикова из Стерлитамака. О молодой женщине нет никакой информации с 4 июля. В тот день она вышла из дома в неизвестном направлении и исчезла.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, рыжие длинные волосы, зеленые глаза.

Была одета: белая футболка, белые шорты.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке рабочий завода получил страшные ожоги. Об инциденте сообщили в Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Стерлитамакский район
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