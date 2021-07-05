В Башкирии пропала жительница Стерлитамака Марина Шафикова
19:56, 05 июл 2021
В Башкирии пропала 31-летняя Марина Шафикова из Стерлитамака. О молодой женщине нет никакой информации с 4 июля. В тот день она вышла из дома в неизвестном направлении и исчезла.
Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, рыжие длинные волосы, зеленые глаза.
Была одета: белая футболка, белые шорты.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке рабочий завода получил страшные ожоги. Об инциденте сообщили в Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан.
Источник:
gorobzor.ru
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