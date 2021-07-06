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В Октябрьском работница предприятия лишилась четырех пальцев на руке

В Октябрьском работница предприятия лишилась четырех пальцев на руке

14:23, 06 июл 2021

1 июля на предприятии «Вымпел» в Октябрьском произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадала 48-летняя работница.

Все случилось на участке штамповки, когда рука женщины попала под пресс. В итоге штамповщица лишилась четырех пальцев на руке. Теперь обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке рабочий завода получил страшные ожоги. 28 июня 2021 года старший аппаратчик синтеза сливал смолы в подготовленные для этого формы. В какой-то момент все пошло не по плану. Сотрудник предприятия получил термические ожоги разной степени тяжести

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Октябрьский
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