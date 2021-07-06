В Дюртюлинском районе Башкирии от удара молнии дотла сгорел дом

16:08, 06 июл 2021

В МЧС по Башкирии сообщили о том, что в селе Миништы Дюртюлинского района в один из домов на Пионерской улице попала молния. После удара здание моментально загорелось. По информации ведомства, это произошло 2 июня, в настоящий момент семье уже помогли с документами и сбором денег.







Спасатели сообщили, что в здании в момент происшествия находилась одна женщина и ее пятеро детей. Как выяснилось, пострадавшие были семьей водителя пожарного автомобиля. Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, то увидели, что открытым пламенем горел и сам дом, и надворные постройки.

К счастью, из-за сильного грома никто из семьи не мог уснуть, когда молния ударила в постройки и начался пожар, все успели выбежать на улицу и спастись. Коллеги главы семейства помогли вывезти мусор, разобрать бревна, собрали одежду, деньги и предметы быта, помогли с оформлением всех небходимых справок.





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Фото: МЧС по Башкирии