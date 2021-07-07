Авария в Бижбулякском районе Башкирии: погиб водитель "Renault Duster", опрокинувшись в кювет

09:16, 07 июл 2021

Вечером в Бижбулякском районе на 6 км автодороги Елбулак-Матвеевка - Лысогорка 56-летний местный житель за рулём "Renault Duster" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.





В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Его два пассажира, мужчины, 64 и 35 лет, с травмами доставлены в больницу. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



6 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.



Ранее сообщалось о ДТП в Стерлитамаке: водитель "Daewoo Nexia" наехал на дорожного рабочего. В результате аварии пешеход с травмами госпитализирован.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ