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Авария в Бижбулякском районе Башкирии: погиб водитель "Renault Duster", опрокинувшись в кювет

Авария в Бижбулякском районе Башкирии: погиб водитель "Renault Duster", опрокинувшись в кювет

09:16, 07 июл 2021

Вечером в Бижбулякском районе на 6 км автодороги Елбулак-Матвеевка - Лысогорка 56-летний местный житель за рулём "Renault Duster" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Его два пассажира, мужчины, 64 и 35 лет, с травмами доставлены в больницу. Начато разбирательство, в  ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

6 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.

Ранее сообщалось о ДТП в Стерлитамаке: водитель "Daewoo Nexia" наехал на дорожного рабочего. В результате аварии пешеход с травмами госпитализирован.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Бижбулякский район
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