Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе на глазах очевидцев утонул 33-летний мужчина

В Уфе на глазах очевидцев утонул 33-летний мужчина

18:03, 07 июл 2021

В Уфе водолазы обнаружили тело 33-летнего мужчины. О трагедии сотрудники Управления гражданской защиты города сообщили сегодня, 7 июля. 

Несчастный случай произошел на реке Белой. Вечером 6 июля трое друзей отдыхали и выпивали на берегу. В какой-то момент двое мужчин решили освежиться в воде. Но как только они отплыли, их подхватило течение и стало уносить от берега. Одному приятелю удалось выбраться, второй пошел ко дну на глазах оставшегося на берегу друга. Отдыхающие вызвали спасателей, но было уже поздно. 

Тело погибшего удалось обнаружить спустя сутки. Водолазы подняли его со дна в 300 метрах ниже по течению от места происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в Шаранском районе Башкирии обнаружили тело одной из утонувших девочек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: