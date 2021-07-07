В Уфе на глазах очевидцев утонул 33-летний мужчина

18:03, 07 июл 2021

В Уфе водолазы обнаружили тело 33-летнего мужчины. О трагедии сотрудники Управления гражданской защиты города сообщили сегодня, 7 июля.







Несчастный случай произошел на реке Белой. Вечером 6 июля трое друзей отдыхали и выпивали на берегу. В какой-то момент двое мужчин решили освежиться в воде. Но как только они отплыли, их подхватило течение и стало уносить от берега. Одному приятелю удалось выбраться, второй пошел ко дну на глазах оставшегося на берегу друга. Отдыхающие вызвали спасателей, но было уже поздно.



Тело погибшего удалось обнаружить спустя сутки. Водолазы подняли его со дна в 300 метрах ниже по течению от места происшествия.



Ранее сообщалось о том, что в Шаранском районе Башкирии обнаружили тело одной из утонувших девочек.





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Фото: пресс-служба УГЗ Уфы