В Мелеузе загорелся склад площадью 1200 квадратных метров

20:27, 07 июл 2021

Крупный пожар ликвидировали спасатели сегодня, 7 июля в городе Мелеуз. Сообщение о возгорании складского помещения по улице Совхозной поступило в 14:05.







На место были направлены силы и средства МЧС России — 35 человек и 14 единиц техники. На момент прибытия пожарных горела кровля кирпичного одноэтажного здания.

- Пожар был локализован в 15:11 на площади 1200 кв. м. Открытое горение ликвидировано в 16:21. Пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства происшествия выясняются, — сообщает начальник службы пожаротушения 11 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по РБ Максим Карцев.

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