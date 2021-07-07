Авария в Уфе: микроавтобус влетел в наносивший дорожную разметку КамАЗ, погиб водитель
21:51, 07 июл 2021
Жуткое ДТП произошло сегодня, 7 июля, в микрорайоне Цветы Башкирии в Уфе. На 1464 км автодороги М-5 микроавтобус Renault Master въехал КаМАЗ, который ехал впереди и наносил дорожную разметку.
Раненого 35-летнего водителя Renault спасатели достали из груды металла, но по пути в больницу он скончался. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о массовой аварии в Стерлитамаке: дорогу не поделили сразу три автомобиля.
Источник:
gtrk.tv
Фото: скрин видео
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