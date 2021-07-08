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В Сибае парень на электросамокате сбил 10-летнюю девочку

В Сибае парень на электросамокате сбил 10-летнюю девочку

08:38, 08 июл 2021

Полицейские разыскали мотоциклиста, который сбил 10-летнюю девочку на электросамокате в Сибае.

Прошлой ночью неизвестный за рулём двухколёсного транспортного средства совершил наезд на третьеклассницу. Мотоциклист сразу же скрылся, а пострадавшую увезли в реанимацию.

Сегодня личность вероятного виновника аварии была установлена, им оказался 19-летний житель Челябинской области, не имеющий водительских прав. По факту ДТП стражи порядка возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось об аварии в Уфе: микроавтобус влетел в наносивший дорожную разметку КамАЗ, погиб водитель. Раненого 35-летнего водителя Renault спасатели достали из груды металла, но по пути в больницу он скончался

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Источник: gtrk.tv

Теги: Сибай
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