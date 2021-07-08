В Караидельском районе Башкирии утонул пожилой мужчина
10:58, 08 июл 2021
В селе Круш Караидельского района утонул 63-летний мужчина. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.
Несчастный случай произошёл 7 июля. Тело погибшего извлекли рыбаки и передали его сотрудникам полиции.
В госкомитете республики по ЧС напомнили, что в этом же селе 24 июня во время рыбалки утонул 71-летний мужчина.
«Всего с начала этого года из водоёмов республики извлечено 92 человека, в том числе 13 детей. В связи с установлением жары происходит резкое увеличение количества погибших на воде. По статистике основную долю составляют дети, оставленные без присмотра, и взрослые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в ведомстве.