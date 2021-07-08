В Караидельском районе Башкирии утонул пожилой мужчина

10:58, 08 июл 2021

В селе Круш Караидельского района утонул 63-летний мужчина. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.







Несчастный случай произошёл 7 июля. Тело погибшего извлекли рыбаки и передали его сотрудникам полиции.



В госкомитете республики по ЧС напомнили, что в этом же селе 24 июня во время рыбалки утонул 71-летний мужчина.

«Всего с начала этого года из водоёмов республики извлечено 92 человека, в том числе 13 детей. В связи с установлением жары происходит резкое увеличение количества погибших на воде. По статистике основную долю составляют дети, оставленные без присмотра, и взрослые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на глазах очевидцев утонул 33-летний мужчина. Отдыхающие вызвали спасателей, но было уже поздно.





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