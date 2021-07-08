В Уфе трое подростков избили и ограбили мужчину

11:54, 08 июл 2021

В Уфе трое 16-летних парней напали на мужчину и ограбили его. Как сообщила 8 июля пресс-служба МВД Башкирии, подростков почти сразу же задержала полиция.







Рано утром по пути на работу горожанин зашел в магазин, где произошла словесная перепалка с тремя подростками. Выйдя на улицу, он заметил, что неизвестные следуют за ним.

«Дойдя до подъезда, злоумышленники окружили его и начали наносить удары. После, забрав деньги и сумку, скрылись с места происшествия, — рассказали в ведомстве. — Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей».

Потерпевший сразу же обратился в ближайший отдел полиции (расположен в Сипайлово), где описал приметы нападавших. Их удалось задержать по горячим следам. По данным пресс-службы, 16-летние уфимцы «раскаиваются в содеянном». Вернуть удалось только часть похищенного. В настоящее проводится проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram