Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии мужчина изнасиловал, а затем убил жительницу Белебея

В Башкирии мужчина изнасиловал, а затем убил жительницу Белебея

18:00, 08 июл 2021

В Башкирии правоохранители установили подозреваемого в убийстве 37-летней жительницы Белебея. Им оказался приятель сожителя погибшей. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ сегодня, 8 июля. 

Тело женщины обнаружил 6 июля ее любовник, когда вернулся ночью после работы. Следователи провели большой объем работы прежде чем вышли на 41-летнего знакомого пары. Мужчина заходил к ним накануне убийства. В доме подозреваемого были обнаружены мобильный телефон с зарядным устройством  и духи жертвы. Также его биологические следы остались на месте происшествия. 

По версии следствия, 5 июля мужчина находясь в гостях у потерпевшей изнасиловал ее, а затем задушил. После этого он похитил вещи погибшей и покинул ее квартиру. Однако на улице злоумышленник случайно встретил ее сожителя, с которым был знаком Ничего не рассказывая о случившемся, подозреваемый выпил с приятелем и ушел. 

Обвиняемый отказался признать вину в преступлении. В настоящее время мужчина заключен под стражу до окончания следствия. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Теги: Белебеевский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: