В Башкирии мужчина изнасиловал, а затем убил жительницу Белебея

18:00, 08 июл 2021

В Башкирии правоохранители установили подозреваемого в убийстве 37-летней жительницы Белебея. Им оказался приятель сожителя погибшей. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ сегодня, 8 июля.







Тело женщины обнаружил 6 июля ее любовник, когда вернулся ночью после работы. Следователи провели большой объем работы прежде чем вышли на 41-летнего знакомого пары. Мужчина заходил к ним накануне убийства. В доме подозреваемого были обнаружены мобильный телефон с зарядным устройством и духи жертвы. Также его биологические следы остались на месте происшествия.



По версии следствия, 5 июля мужчина находясь в гостях у потерпевшей изнасиловал ее, а затем задушил. После этого он похитил вещи погибшей и покинул ее квартиру. Однако на улице злоумышленник случайно встретил ее сожителя, с которым был знаком Ничего не рассказывая о случившемся, подозреваемый выпил с приятелем и ушел.

Обвиняемый отказался признать вину в преступлении. В настоящее время мужчина заключен под стражу до окончания следствия.





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