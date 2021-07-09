В Хайбуллинском районе Башкирии на руднике из-под завалов извлекли тело мужчины

08:44, 09 июл 2021

Сегодня, 9 июля, в Хайбуллинском районе Башкирии на строящемся руднике, где накануне произошло обрушение горных пород, из-под завалов извлечено тело 53-летнего мужчины.



Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.



Напомним, 8 июля в строящемся руднике «Юбилейный» на горизонте 340 метров произошло обрушение горных пород, в результате чего под завалом оказался машинист погрузочной машины.



Его пытались отыскать почти сутки.



По завершению аварийно-спасательных работ, спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов.



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